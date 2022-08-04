Kütahya Belediyesi Meclisi, ilgili esnaf odaları ve Kütahyalıların isteği üzerine 10 Mayıs 2022 tarihinde Kütahya Pazarı (Sosyete Pazarı) kurulmasına dair aldı. Sevgi yolunda stant kurarak 7 bin imza toplayan ve pazarın açılmasını isteyen ilgili esnaf odaları, bu kez de Belediye Meclisi’ne pazarın kurulmaması için başvurdu.

Kütahya Belediyesi Meclisi, ilgili esnaf odaları ve Kütahyalıların isteği üzerine 10 Mayıs 2022 tarihinde Kütahya Pazarı (Sosyete Pazarı) kurulmasına dair aldı. Sevgi yolunda stant kurarak 7 bin imza toplayan ve pazarın açılmasını isteyen ilgili esnaf odaları, bu kez de Belediye Meclisi’ne pazarın kurulmaması için başvurdu.

Belediye Meclisinin 20.gündem maddesi Kütahya Pazarı oldu. 3 ay önce gelen talep üzerine pazar kurulsun kararı alan Meclis, bu oturumda da yine gelen talep üzerine pazar kurulmasın kararı aldı.

Kütahya İşportacılar Esnaf Odası, Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası, Terziler Odası, Tuhafiyeciler, Yüncüler, Züccaciyeciler, Manifaturacılar Odası ve Esnaf ve Sanatlarları Odaları Birliği Kütahya Pazarının kurulmaması yönünde Zabıta Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Esnaf odalarının talepleri Kütahya Belediyesi gündemine 20. görüşme maddesi olarak yer aldı. Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, "Meclisimizi kendi seçimleri öncesi alet ederek, vatandaştan açık imza toplayarak, 7 bin imza topladık burası açılsın diye buraya gelip yine meclisin sukunetine uygun olmayan tavırları göstererek bu meclis üyelerine hareket edenlerin en son geldiği noktadır. Odaları ve buraya gelip de ben öldüm bittim diyen esnaflar şimdi açılmasın diyor.İki sebep var ;1 - Belediye dışında hiçbir esnaftan odalar tarafından ücret alınamaz 2 - Açılacak işyerleri kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince kurayla dağıtılır diye komisyon kararı aldık. Ondan sonra iş değişti. Bu meclisi ne duruma düşürdüklerini hep beraber değerlendirelim. Biz vatandaşımız esnafımız ve vatandaşımız mağdur olmasın diye 3 grup üyeleri olarak açılsın dedik. Yıllarca usulsüz olarak işletilmiş, kanunen meclisten geçmesi gerekirken, geçmediği halde bir şekilde bir şekilde o günün şartlarında sunulmuş imkanı, usulüne uygun olarak sunmak istediğimizde hiçbir odamızın talebi olmadı. Dilekçeleri gördünüz. Hayırlısı olsun. Bunlar hep tecrübe" dedi.

CHP’li Meclis üyesi İlyas Sivri’nin söz alarak "Müktesep hakların verilmesi ve bu hakların yeniden kazanılması" diye bir şey olmaz" demesi üzerine "müktesep hak yoktur" şeklinde itiraz eden Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, "Bu Yüce Meclis kimsenin oyuncağı değildir. Verilmiş bir müktesep hak yoktur" şeklinde tepki gösterdi.

Belediye Meclisi yaptığı oylama ile oy çokluğu ile Pazar yeri kurulmaması yönünde karar aldı.