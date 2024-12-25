Karabük Üniversitesi, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası festivaline imza atan SOSYALFEST’’in ikincisini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.

SOSYALFEST 2025 hazırlıkları çerçevesinde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenler ve ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, SOSYALFEST 2025’in konsepti, etkinlik planlaması ve katılımcı profiline yönelik detaylar ele alındı. Festivalin, 2024 yılındaki başarısını daha da ileriye taşıması için yapılacak yenilikler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca uluslararası katılımın artırılması ve sosyal bilimler alanında disiplinler arası bir paylaşım platformu oluşturulması için yapılacak çalışmalar tartışıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SOSYALFEST’n Türkiye’nin sosyal bilimler alanındaki vizyonunu yansıttığını belirterek, “Bu festival, akademi ile toplum arasında bir köprü kurarken, kültürel ve entelektüel zenginliği bir araya getiren eşsiz bir etkinliktir. İkinci SOSYALFEST’ile bu mirası daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.