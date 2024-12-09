Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde, "Gençlik ve Gelecek Politikaları" temasıyla düzenlenen Sosyalfest Ideathon, iki günlük yoğun bir çalışmanın ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren projeler ödüllerini aldı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde, "Gençlik ve Gelecek Politikaları" temasıyla düzenlenen Sosyalfest Ideathon’un kapanış programı ve ödül töreni Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi’nde düzenlendi.

“Bizim sosyal model üretme kültürünü edinmemiz gerekiyor”

Ödül törende konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz çünkü Türkiye’de sosyal model üretme oluşturma kültürünü öğrenmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Biz kendi sistemimizi, kendi değerlerimize, ülkemize, kendi sorunlarımıza, kendi gelecek planlarımıza uygun bir şekilde oluşturmalıyız. Bunu oluşturan ülkeler ile oluşturamayan ülkeler arasında olağanüstü bir gelişmişlik farkı ortaya çıkıyor. O nedenle bizim sosyal model üretme kültürünü, bunu aşama aşama hayata geçirme kültürünü edinmemiz gerekiyor. Tabi bunların hepsinden önce kendimize güvenmemiz, değerlerimize güvenmemiz, milletimize ve devletimize güvenmemiz, binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin yaşatılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Biz kendi değerlerimizle, kendi sosyal modellerimizi üretebiliriz. İşte bunun için hazırlık yapmamız gerekiyor, bu tür çalışmalara katılmamız gerekiyor, bunları geliştirmemiz gerekiyor. İlk aşamada Sosyalfest ile bir başlangıç yapmıştık. Şimdi bu Ideathon etkinliği bizim ikinci aşamamızı oluşturuyor. Bunu daha da geliştirerek diğer aşamalara geçmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda gayretli olun, cesur olun ve hayaller kurmaktan asla vazgeçmeyin”

Sosyal model projeleri üreten gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Kırışık, “Sosyalfest, sosyal bilimlerin yarışma mantığı çerçevesinde geliştirilmesi, aynı zamanda kurulan stantlarla insanların sosyal model nedir, kurumlar nasıl sosyal model üretiyor diye anlaması ve öğrenmesi açısından son derece önemli bir platform oluşturuyor. Mutlaka çalışacağız, okuyacağız, düşüneceğiz, mütevazi olacağız ama bir sosyal model üretebileceğimiz konusunda, dünyaya yeni bir fikir oluşturabileceğimiz konusunda iddialı olacağız. Özgüvenimiz olacak. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda gayretli olun, cesur olun ve hayaller kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ben bu modeli ürettim, bunu hayata geçirmek istiyorum, daha neler yapabilirim, daha farklı modeller de olabilir mi, diye düşünün. Kendi kendinizle yarışın. Burası çok önemli. İnsanın en büyük yarışı, kendisiyle olan yarışıdır. En büyük rekabeti yine kendisiyle olan rekabetidir. O halde kendimizle rekabetimizde ne kadar başarılı olursak, hayal gücümüzü ne kadar serbest bırakırsak, insanlarla bir araya gelip ya da arkadaşlarımızla bir araya gelip, o sosyal modeller üzerine takım kurup, ne kadar birlikte çalışabilirsek, o zaman ortaya çıkan sinerji bize çok daha üst düzey sosyal modeller yapmamızı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Dünyada yaşanan sorunları çözecek sosyal modelleri üretebilir, geliştirebilir ve uygulayabiliriz”

Üretilen, geliştirilen ve uygulanabilen sosyal modellerle dünyanın daha iyi ve yaşanabilir olacağına dikkat çeken Kırışık, “Dünyada yaşanan sorunları çözecek, savaşları ortadan kaldıracak, bir barış ve kardeşlik ortamının dünyada oluşmasını sağlayacak, insanların kardeşçe yaşayacağı sosyal modelleri üretebilir, geliştirebilir ve uygulayabiliriz. Bu kıymetli yarışmaya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İki gün boyunca büyük bir süreç söz konusu oldu. Çeşitli eğitimler aldınız, bu eğitimlerle kendinizi bir sorguladınız hangi konuda nasıl sosyal model üretiriz diye, birlikte takım arkadaşlarınızla yoruldunuz, konuştunuz, görüş alışverişinde bulundunuz ve ortaya bir eser koydunuz. İnşallah bu bir başlangıç olsun. Bu Ideathon’un ikincisini, üçüncüsünü, beşincisini, onuncusunu çok daha büyük organizasyonlar şeklinde sizlerle birlikte yapmayı istiyoruz. Hepinize gayret ve çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen tasarımlar belirlendi.

Sosyalfest Ideathon kapsamında, jüri tarafından değerlendirilen projeler arasından ilk üçe giren takımlar şu şekilde açıklandı:

KÖKBÖRÜ takımının “Rehber Nokta-Yapay Destekli Mentörlük Sistemi” projesi birinci, KBÜ DEHA takımının “İnogen Kariyer Gelişim Platformu” projesi ikinci, CATALSTS takımının Bride Up-Uluslararası Öğrenciler İçin İstihdam Platformu” projesi üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin finalistlere ödüller Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni tarafından takdim edildi. Yarışma sonucunda birinci ekibe 5.000 TL, ikinci ekibe 3.000 TL, üçüncü ekibe 2.000 TL ödül verildi.

Ödül ve kapanış programı hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Ödül törenine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Ebru Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.