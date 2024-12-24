Karabük Belediyesi, sosyal yaşam merkezlerinde düzenlediği kurslarla kayıt yaptıran bin 400 kişiye eğitim ve gelişim imkanı sunuyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden kurslar, vatandaşların ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Düzenlenen kurslar arasında Kur’an-ı Kerim öğrenme, dikiş, el nakışı, sağlıklı yaşam egzersizleri için spor, 4-6 yaş dini değerler eğitimi, bilgisayar işletmenliği, izcilik haftalık ünite çalışmaları, yüzme, klavye teknikleri, hızlı klavye kullanımı ve muhasebede modüler tabanlı program geliştirme ve uyum eğitimi yer alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Sosyal yaşam merkezlerimizde devam eden kurslara katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Sosyal Yaşam Merkezleri’ne ve Hemşehri İletişim Merkezi’ne başvuruda bulunabilir” denildi.