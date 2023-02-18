“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17’de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem bölgesi ve Aksaray’a gelen depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17’de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem bölgesi ve Aksaray’a gelen depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan yardım kampanyasında vakıf çalışanları ve gönüllüler ile tam koordinasyon ile önemli çalışmalar yürütüyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan misafir depremzedeler ile Aksaray’da evlere yerleşen depremzedelerin kayıt ve ihtiyaçları için 7 gün boyunca hizmet veren SYDV görevlileri depremzedelerin bildirdiği ihtiyaçları temin ederek bildirdikleri adreslerde ve kaldıkları yurtlarda kendilerine teslimlerini gerçekleştiriyor. SYDV bünyesinde oluşturulan ekipler dezenformasyonun önüne geçmek için evlerde kalan depremzedelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden kayıtlarını gerçekleştiriyor. Adres bilgileri alınan depremzedelerin giysi, gıda, hijyen kitleri gibi ihtiyaç talepleri alınarak sistem üzerinden SYDV’nin ilgili birimlerine aktarılıyor. Talep listeleri SYDV’nin 2 ayrı deposundan temin edilerek kısa süre içerisinde bildirilen adreslere dağıtım ekibi tarafından teslim ediliyor. Yurtlarda misafir edilen depremzedeler için oluşturulan SYDV ekipleri; kayıt bilgileri ve talep listesi oluşturularak belirtilen ihtiyaçları temin edip misafir depremzedelerin yurtlarda kaldıkları odalarında teslimlerini gerçekleştiriyor.