Kütahya’da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Sevgi Yolu’nda halka aşure ikramında bulundu.

Kütahya’da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Sevgi Yolu’nda halka aşure ikramında bulundu.

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, “Vakıf olarak bizde her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz aşure dağıtımına bu yıl bir yenisini daha ekledik. Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu girişinde aşure ikramında bulunduk, görev alan değerli bayanlar kurulu üyelerimize, Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk’e ve Vakıf Bank Şube Müdürü Esma Şentürk’e teşekkür ederim" dedi.

Başkan Tunçoğlu, konuşmasının ardından aşure kazanın başına geçerek, plastik tabaklara koyduğu aşureyi vatandaşlara takdim etti.