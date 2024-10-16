Beyaz Derneği, destek ve katkılarından dolayı Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’na teşekkür plaketi verdi.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 12 ay aktif çalışan bir vakıf olduklarını ifade etti. Tunçoğlu, "Vakfımız üniversite öğrencilerine burslar vererek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca okullara ders araç-gereçleri ve atölye kurulması, öğrencilere ayakkabı, kıyafet, bot yardımlarıyla öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu arada, Sakatlar Derneği engelli bireylere manuel ve elektrikli araçlar alınması ve görme engelli üyelerine yardımlarımız, Meydan Aşevi’nden her gün sıcak yemek alan 600 kişiye gıda yardımlarımız olmuştur. Hizmetlerimiz ve desteklerimiz artarak devam edecektir. 12 ay aktif olarak geniş bir hizmet yelpazesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Emeği geçen üyelerimizi kutluyorum” dedi.

Ödül törenine, Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve eşi Figen Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve eşi, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Beyazay Derneği Başkanı Halil Bilgiç, Başkan Yardımcısı Hasan Cura, Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Aygün ve Dernek yönetimi, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, TEMAD Başkanı Adnan Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.