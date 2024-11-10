Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Prusias Ad Hypium antik kentinde kazı çalışmalarına bu sefer Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri katılım sağlayarak, tarihi dokunuşa el attı.

Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Prusias Ad Hypium antik kentinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Konuralp Antik Kenti’nin tarihini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için tarihi dokunuşa el attı. Görevli personellerin katıldığı çalışmalarda önemli yol kat edildi.