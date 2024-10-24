Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Sosyal ve Kültürel Alanda Türkiye’de Araştırma Potansiyeli ve Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm Önerileri Araştırması’ çalıştayı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve TÜBA’nın imzaladıkları protokol çerçevesinde yürüttüğü ve yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan’ın üstlendiği projenin çalıştayı yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bu proje, Türkiye’nin sosyal ve kültürel alandaki araştırma potansiyelini ortaya koymak ve küresel ölçekte rekabet edebilecek bir araştırma ekosistemi oluşturmak için büyük bir adım. Dünyadaki pek çok sorun ve sosyal bilimler ile alt disiplinleri arasındaki ilişkiyi kavramak hayati bir öneme sahip. Çok boyutlu ve zorlu bir iş yaptığımızın farkındayız. Bu alanda yürütülen araştırmalar, toplumun gelişimi ve kültürel zenginliğimizin korunması açısından hayati öneme sahip. Çalıştayda sunulacak veriler, sosyal bilimlerde daha stratejik ve uyumlu bir yol haritası oluşturma konusunda bize önemli ipuçları sunuyor. Araştırma kapasitelerimizi geliştirmek, uluslararası düzeyde daha etkili sonuçlar elde etmemize imkan sağlayacak. Özellikle kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, çok yönlü ve kapsamlı bir yaklaşım sergilemekteyiz. Bu süreç, sosyal bilimlerin geleceği için kritik önemde olan sürdürülebilir bir araştırma ortamı oluşturmamıza da katkıda bulunacak. Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı bu çalıştaydabilim insanlarının görüşleri ve önerileri, bu projeyi daha da güçlendirecek ve ilerlememize ışık tutacak" dedi.

“Ülkemizin sosyal ve kültürel alanlardaki araştırma potansiyelini geliştirmek, toplumsal kalkınma açısından büyük bir önem taşıyor”

Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile TÜBA iş birliğinde yürütülen bu proje, araştırma kapasitemizi küresel ölçekte yükseltmeye yönelik stratejik bir girişimdir. Ülkemizin sosyal ve kültürel alanlardaki araştırma potansiyelini geliştirmek, toplumsal kalkınma açısından büyük bir önem taşıyor. Üniversitemizin bu çalıştaya ev sahipliği yapmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen bu araştırma, karar alıcılar için bilimsel temelli stratejik öneriler sunmayı amaçlıyor. Sosyal ve kültürel araştırmalar, toplumsal sorunların çözümünde ve geleceğimizi şekillendirecek politikaların geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu alanda uluslararası rekabet gücümüzü artırmak, güçlü bir araştırma altyapısına dayanıyor. Üniversiteler, bilimsel bilgi üreterek toplumu dönüştüren ve ulusal kalkınmaya katkı sunan temel kurumlar olarak stratejik karar alma süreçlerine rehberlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

“Bilginin amaçlanan şekilde kullanılabilmesi için tekrar edilmesi gerekiyor”

Sosyal bilimlere neden ihtiyaç olduğuna ve bu konuda nasıl iyileştirmeler yapılabileceğine değinen Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, şunları söyledi:

“Birçok bilgi toplumun içinde dağınık bir şekilde var ama o bilgilerin amaçlanan şekilde kullanılabilmesi için tekrar edilmesi ve çokça konuşulması gerekiyor. Bu yüzden bugün ve yarın yapılacak olan çalıştayımız çok değerli. Bugün ana hatlarıyla sosyal bilimlerde araştırma iklimimizin görünümü nasıl ve nerede eksikliklerimiz var onları konuşacağız.“

“Sosyal bilimlerin esası devamlılıkları ve kopuşları tespit etmektir”

Akademide ve bürokraside sosyal bilimlerden bahseden T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz ise, “Anadolu Üniversitesine ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir çalıştay yapılıyor, umuyorum ki devamı da gelir. Bugün akademi dışında bürokraside sosyal bilimlerle kurduğumuz ve kuramadığımız ilişkilerden bahsedeceğim. Sosyal bilimlerin esası devamlılıkları ve kopuşları tespit etmek ama bizim önyargılarımız bazı gerçekleri görmemizi zorlaştırıyor. Aidiyet ve değerler konusundaki kopuş hali de genel olarak sosyal bilimler için bir problem olabiliyor" diye konuştu.

Çalıştayın 2’nci günü ’Araştırma Ekosisteminin Yapısal Analizi’, ’Zaman İçinde Araştırma Niteliklerindeki Değişim’, ’Araştırma Konularının Önceliklendirilmesi ve Stratejik Uyum Analizi’, ’Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri’, ’Uluslararası Karşılaştırmalar ve Dünya Örnekleri’ ve ’Aile Araştırmaları Alanında Küresel Araştırma Eğilimleri’ gibi başlıklarla alanlarında uzman isimlerin çalışma gruplarının sunumlarıyla devam etti.

Programa başta TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Demir ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulundan Dr. Murat Yılmaz olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.