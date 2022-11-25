Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Teknoloji Transferi Ofisi (KALİTTO) ve TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) iş birliği ile düzenlenen 300 bin TL bütçeli “3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri” destek programı bilgilendirme semineri, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Teknoloji Transferi Ofisi (KALİTTO) ve TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) iş birliği ile düzenlenen 300 bin TL bütçeli “3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri” destek programı bilgilendirme semineri, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilen seminerde, ARDEB Uzmanı Yeliz Omuzlu Aksoy, katılımcılara 3005 programının detayları hakkında bilgi verdi.

Dörtlü sarmal iş birliği yaklaşımı güçlenmiştir

Seminerin açılışında konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, “Toplumsal sistemleri ilgilendiren her alanda ve özellikle sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda sistemik güçlüklerin çözümlenmesi için sosyal ve beşeri bilimlerin katkıları gerekmektedir. Covid-19 ile birlikte sosyal ve beşeri bilim tabanlı katkıların; üniversite, sanayi, kamu ve toplumun da dahil olduğu dörtlü sarmal iş birliği yaklaşımı güçlenmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizin başvurularında da yıllar geçtikçe hem başvuru sayısı hem de destek alma yönünde artış olduğu gözlenmektedir. ARDEB 3005 programı üzerine gerçekleştirdiğimiz bu bilgilendirme semineriyle birlikte, sosyal ve beşeri bilimlerde başvuruların daha da artacağı kanaatindeyim” dedi.

Yıllık proje bütçesi 300 bin TL

ARDEB’in, araştırma grupları ile üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten ARDEB Uzmanı Yeliz Omuzlu Aksoy, “Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesiyle kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek, ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Proje süresi en fazla 24 ay olmakla birlikte, 3005 programında proje destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300 bin TL’dir” diye konuştu.