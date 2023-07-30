Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, çoğunluğu daha önce sinemaya gitmemiş çocuklar için etkinlik düzenlendi. Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde eğitim alan ve aralarında göçle gelen çocukların da olduğu bir grup öğrenci, sinemada ilk kez film izlemenin ve hamburger yemenin keyfini yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Uluslararası Göç Örgütü’yle yürüttüğü ve göçmen topluluklara hizmet veren Sosyal Uyum Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik sayesinde, çocuklar farklı bir deneyim yaşadı. Saya Park AVM’de yapılan etkinliğe 5-8 yaş arası yaklaşık 30 çocuk katılım sağladı. İlk olarak vizyonda olan ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3’ filmini izleyen çocuklardan bazıları, sinema salonunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Filmi ilgiyle ve kahkahalarla izleyen çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklara sinemanın ardından, yemek katında hamburger ikramı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle dezavantajlı bölgedeki çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nin sorumlu öğretmeni Ela Canbolat, çocukların daha önce okulda, atölyede veya açık havada film izlediklerini, ancak AVM ortamında bunu ilk kez yaşadıklarını ifade etti. Kaynaşma etkinliğinin, çocukları çok heyecanlandırdığını da belirten Canbolat, “Çocuklar otobüse bindikleri andan itibaren filmin ismini duyunca, göç eden arkadaşlarıyla burada kaynaşacaklarını öğrenince çok heyecanlandılar. Buraya geldiler, tanıştılar. Birlikte içeride film izlediler ve ardından da hamburgerlerini yediler. Bu etkinlikle çocuklar arasında uyum sağlamada onlara yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı ise bu tür etkinliklerin sosyal uyumu sağlama amacı taşıdığını belirterek, “Bugün sinema etkinliğimize Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi’nden geldiler. Sosyal uyum faaliyetlerimiz, sinema etkinliğimiz dışında çocuklarımız için ritim ve çizim atölyeleri, bowling turnuvası gibi etkinliklerle devam edecek” dedi.

Etkinliğe katılan ve sinemada film keyfini yaşayan çocuklardan Azize Karaçalı, “Çok güzel bir gündü. İlk kez sinemaya geldim. Ayrıca ilk kez AVM’ye geldim, ilk kez yürüyen merdivene bindim ve ilk kez hamburger yedim. İçerisi çok güzeldi” şeklinde konuştu.