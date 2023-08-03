Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisinde sınava hazırlanan ve LGS’de büyük başarı sağlayan öğrenciler pasta keserek başarılarını kutladı.

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi’nde kursa gelerek LGS sınavına hazırlanan öğrenciler büyük başarı sağladı. Tamamen ücretsiz olan tesiste hoca ve öğrenciler verdikleri emeğin karşılığını sınavda aldı. Birçok öğrencisi sınavda dereceye giren Sosyal tesis yöneticileri öğrenci ve aileleri için pasta kesme etkinliği düzenledi. Etkinliğe Şahinbey Belediye Başkan yardımcısı Sait Şahin’de katılarak öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

461 puan alarak Nizip Fen Lisesini kazanan Aysel Çizmecioğlulları, Binevler Sosyal Tesisinde sınava hazırlandığını, hocaların birebir eğitimiyle başarılı olduğunu belirterek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.

“Burada bize çok güzel imkanlar sağlandı”

Abdulkadir Konukolu Fen Lisesini kazanan Furkan Aslan, “Abdulkadir Konukoğlu fen lisesini kazandım. Bir senedir Binevler Sosyal Tesisinde sınava hazırlanıyordum. Deneme sınavları, yaprak testleri gece geç saatlere kadar etüt çalışmalarımız oluyordu. Burada bize çok güzel imkanlar sağlandı. Başarımda bu sosyal tesisin çok büyük etkisi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Furkan Aslan Babası Mehmet Aslan ise, oğlunun burada başarılı olduğunu belirterek, tesisteki hocalara, müdürüne ve Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

“Tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim gördük”

Sosyal tesisin kendilerinden herhangi bir ücret talep etmediğini belirten Nizip Fen Lisesini kazanan Abdulsamet Yıldırım da, “Tesisimiz bizlerden hiç ücret almadı. Hocalarımız bizimle çok ilgilendi. Bizlere kitaplar verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Özel bir kurs için maddi imkanımız yoktu”

Anne Emine Yıldırım ise, özel bir kurs için maddi imkanlarının olmadığını söyleyerek, “İyi ki buraya gelmişiz oğlum burası sayesinde başarılı oldu. Binevler Sosyal tesisindeki eğitim çok iyiydi. Oğlumla çok ilgilendiler. Diğer özel yerlerden bir farkı yok. Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 tam puanı 2 soru ile kaçırdım”

Sınavdan 488 puan alarak büyük başarı sağlayan Yusuf Koç da, Binevler sosyal tesisinde harika bir eğitim aldığını ifade ederek, sadece 2 soru ile 500 tam puanı kaçırdığını belirtti.

Şahinbey Belediye Başkan yardımcısı Sait Şahin de, başarılı öğrencilerle beraber pasta keserek onları tebrik etti.