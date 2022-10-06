Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi hem kentte yaşayanların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi hem kentte yaşayanların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kapılarını açtığı 2021 yılından bu yana 50 bin’in üzerinde konuk ağırlayan Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi uygun fiyatları ve dinlenme alanları ile birçok alanda hizmet veriyor.

Gösterilen ilgiden ve olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Öncelikle böyle güzel bir ambiyansı oluşturdukları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız ailelerimizin ve misafirlerimizin güzel, sakin bir ortamda sadece yemeklerini yemeleri değil aynı zamanda günün stresini atabilmeleri idi. Burada oluşturduğumuz profesyonel kadromuzla da bunu başardık” dedi.

Sosyal Tesis’e bağlı ikinci katta hizmet veren salonda ise evlenecek çiftlerin büyük beğenisini topladığını sözlerine ekleyen Başkan Elif Köse, Yalnızca 2022 yılında 30’un üzerinde kına ve nişan gibi törenlere ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.