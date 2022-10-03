Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından güzellik uzmanları, kuaförler, berberler ve estetisyenler Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalara katılan toplam 85 yarışmacı, makaslarını ve fırçalarını engelli bireyler için kullandı.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından güzellik uzmanları, kuaförler, berberler ve estetisyenler Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalara katılan toplam 85 yarışmacı, makaslarını ve fırçalarını engelli bireyler için kullandı.

Proje çerçevesinde katılımcılar, türban ve topuz modeli, makyaj ve erkek saç kesim yarışmasından oluşan 4 kategoride hünerlerini sergileyerek davetlilere heyecanlı saatler yaşattı. Yarışmalara katılan toplam 85 yarışmacı, makaslarını engelli bireyler için kullandı. Organizasyonda engelli bireylere çeşitli hediyeler, dereceye giren yarışmacılara ise madalya ve kupaları verildi.

"İlk defa böyle bir program yapıldı"

Programı düzenleyen Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Kocaeli Başkanı ve Gül Beşirlioğlu Akademinin sahibi Gül Beşirlioğlu, "Programımız 81 il ve uluslararası olarak yapılıyor. Buradaki uzaklardan gelen arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız bizim engelli çocuklarımıza faydalı olabilmek için bugün kuaförler, güzellik uzmanları, estetisyenler, kalıcı makyaj uzmanları ve berberler birbirleriyle yarıştılar. Bugün öncelikle kısa bir eğitim programımız oldu. Sonra arkasından türban yarışmamız, topuz yarışmamız, makyaj yarışmamız ve erkek saç kesim yarışmalarımız oldu. Güzel bir yarışma, şu anda da devam ediyor. Kocaeli’mizde ilk defa yapılıyor. Daha doğrusu engelliler için ilk defa böyle bir program yapılıyor. İnşallah devamı da gelecek. Sadece Türkiye’den katılmıyorlar. Yurt dışı ve yurt içi bütün gönüllü arkadaşlarımız projeye destek verdiler. Bu desteklerinden dolayı da onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi

"Onlar elleriyle sanatlarını, biz ellerimizle kendimizi anlatıyoruz"

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak ise "Bizler burada projeler yaparken amacımız sosyal sorumluluk, yani farkındalık oluşturmak. Bu farkındalık projelerinden bir tanesini de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bu proje de dünyada bir ilk. Projenin esas ismi ‘Konuşan Eller, Çalışan Eller’ projesi. Güzellik uzmanı arkadaşlarımız, kuaförler, berberler elleriyle, makaslarıyla çalışıyorlar. Bizler gibi işitme engelliler de el ve beden diliyle konuşuyorlar. Yani ikimizin de konuşma şeklimiz aynı. Onlar ellerini konuşturuyor, biz ellerimizi konuşturuyoruz. Onlar elleriyle sanatlarını, biz ellerimizle kendimizi anlatıyoruz. Bu güzel günde burada bu farkındalığı yaparken elbette ki bizim insanlarımız çok duyarlı. Zaten kuaförler, güzelliği yansıtan insanlar. Her gün aynaya bakarak güzelleştiriyorlar. Biz de istedik ki bizim dünyamızı da güzelleştirsinler. Bu projeye Almanya’dan, Fransa’dan, Bulgaristan’dan, Kıbrıs’tan, Azerbaycan’dan gelen arkadaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki ülkemizin 81 vilayetinden de gelen arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığım için gurur duydum"

Yarışmaya Konya’dan jüri olarak gelen ve çocukluğundan beri kuaförlük yaptığını söyleyen Emine Yürekli de, "Çok güzel bir yarışma. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığım için çok gurur ve onur duyuyorum. Bu projede yer almak çok güzel. Buradaki arkadaşlarımın hepsi mesleklerinde profesyonel kişiler. Burada engelli çocuklarımız için yarışacaklar, hepsine başarılar diliyorum. Çocuklara katkımız olduğundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bunun devamını getireceğimizi düşünüyorum"

Yarışmanın jürilerinden Gebze’de kuaför işletmeciliği yapan İbrahim Akgöz ise "Bu güzel organizasyona katılmak benim için bir şerefti. Düzenleyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Keza biz de burada yardımcı olduk. Bu Gebze’de ilk defa düzenlenen bir program ve çok güzel bir sosyal proje. Tabii buna katılmaktan son derece mutluyum. Bunun devamını getireceğimizi düşünüyorum. Gebze’de böyle bir faaliyetin olması bana ayrıca gurur verici bir kaynak oldu” ifadelerini kullandı.