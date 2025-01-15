Gönüllülük ve sosyal sorumluluk üzerine yaptığı açıklamalarda modern dünyada eğitimin sınıf ve ekran sınırlarını aşması gerektiğini vurgulayan Dr. Duygu Kotan Türkden, dijitalleşmenin getirdiği sınırlandırmalara da dikkat çekerek, “Ekranların arkasından tüm dünyaya ulaştığımızı düşünmek, aslında bizi küçük bir dünyaya hapsediyor” dedi.

Oxford Üniversitesi’nin 2024 yılının sonlarında yaptığı araştırma ile gündeme gelen “brain rot” (beyin çürümesi) kavramına değinen Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, özellikle gençler ve çocukların duygusal zekalarını ve sosyalleşme yetkinliklerini geliştirme ihtiyacına dikkat çekti. Türkden, “Eğitimi sadece teorik bilgiye sıkıştırmak, özellikle Z kuşağının önündeki en büyük engellerden biri. Oysa öğrencilerin, özellikle pandemi ve dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, gerçek hayata karışması ve sosyalleşmesi büyük önem taşıyor. Yaşadığımız şehir ve dünya, öğrenme açısından büyük bir okul” ifadelerini kullandı.

Çöp toplayıp, yemek dağıttılar

Son üç yıldır üniversitelerinde öğrencilerini gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerine teşvik ettiklerini belirten Kotan Türkden, bu süreçte başlatılan akran koçluğu programından bahsetti. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, üst sınıflardaki gönüllülerden destek alarak uyum sağladığını ifade etti. Ayrıca, “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük” dersleri kapsamında öğrencilerin gerçek hayatta sorumluluk alma fırsatı bulduğunu söyleyen Kotan Türkden, “Çöp toplamaktan yemek dağıtmaya, çocuk atölyelerinden sağlık taramalarına kadar pek çok etkinlikte yer alıyorlar. Dersler sona erdikten sonra da bu faaliyetlere öğrenci kulüpleri aracılığıyla devam ediyorlar. Bu çabaların, öğrencilerimizin hayatında kalıcı birer iz bırakacağına inanıyoruz,” dedi.

“220 öğrencimizle İstanbul Maratonu’nda gönüllülükte öncü olduk”

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda Altınbaş Üniversitesi’nden 220 öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Dr. Kotan Türkden, etkinlik boyunca su istasyonlarında hizmet veren öğrencilerin, maratonun en büyük gönüllü öğrenci grubu olarak dikkat çekti. Kotan Türkden, öğrencilerin bu çabasının Spor İstanbul tarafından “en büyük gönüllü öğrenci grubu” ödülüyle taçlandırıldığını belirterek, “Bu ödül, üniversitemizin eğitimi hayata dokunan bir anlayışla yeniden tanımlama vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

“Gönüllülük hayata dokunmanın anahtarıdır”

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “İyilik yapmak ve çevremize katkı sağlamak sadece sınıfta öğretilmez; deneyimlenmesi ve yaşanması gerekir. Gönüllülük, öğrencilerimizin hayata dokunmasını ve toplumsal sorumluluklarını anlamalarını sağlıyor. Bu anlayışı sindirmeyen bireyler, iyiliği yalnızca popüler bir kavram olarak görmeye devam eder.”

“Yerel yönetimler de gönüllülüğü desteklemeli”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul Etkinlik Müdürlüğü Topluluk İlişkileri Şefi Filiz Yaşar, topluluk dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendirme misyonuyla gönüllülük projeleri yürüttüklerini aktardı. Amaçlarının kentin toplumsal dayanışmasını artırmak ve sporun birleştirici gücünü kullanarak daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu kaydeden Filiz Yaşar, “Spor İstanbul Gönüllüleri" adı altında sürdürdüğümüz bu projelerde, yıl boyunca düzenlenen 25’ten fazla spor etkinliğinde gönüllü desteğini sağlıyoruz. Bu desteğin koordinasyonunu üstleniyoruz. Hedefimiz, gönüllülük kavramını daha geniş kitlelere ulaştırarak sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolünü pekiştirmek” dedi.

“Üniversitelerle iş birliklerini, gençlik ve spor buluşmalarını önemsiyoruz”

İstanbul’u bir spor şehri yapma vizyonlarının, gönüllülerin desteği ve üniversitelerle yürütülen iş birlikleriyle daha güçlü hale geldiği anlatan Filiz Yaşar, “Üniversitelerle yürüttüğümüz aktif iş birlikleri, spor gönüllülüğünün yaygınlaşmasında ve üniversite gençliğinin toplumsal fayda projelerine katılımında önemli bir rol oynuyor. 2027 Avrupa Oyunları sürecinde İstanbul’un spor merkezi haline gelmesi için bu iş birliklerini daha da güçlendirme hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.