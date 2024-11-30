Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı verilerine göre dünyada 40 milyon kişi HIV ile yaşıyor. 2023 yılında 5,4 milyon kişi HIV taşıdığından habersizken, 1,4 milyon çocuk HIV ile mücadele ediyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Özge Karadağ, özellikle gençlerin risk altında olduğunu belirterek, "Korunma, erken tanı ve bu konularda toplumsal farkındalığın arttırılması hayati öneme sahip" dedi.

AIDS’e karşı farkındalığı artırmak ve toplumsal ön yargıları dönüştürmek amacıyla 1 Aralık "Dünya AIDS Günü" nedeniyle açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Özge Karadağ, dünyada ilk görülmesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen HIV’e yakalananların sayısındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özge Karadağ, “HIV (Human Immunodeficiency Virus) olarak adlandırılan bu virüsün, dünyanın pek çok bölgesinde özellikle Afrika, Amerika, Asya’da yayılma hızı azalırken, ülkemizin de bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızı giderek artıyor. Geçtiğimiz ay Münih’te düzenlenen Uluslararası AIDS Konferansı’nın da ana odağı bu bölgelerdeki artıştı. Artışlar konusunda ülkeler son derece kaygılı ve hızla önlem alınması konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor” dedi.

Dünyada 5,4 milyon kişinin HIV taşıdığından habersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özge Karadağ, “Halen en sık bulaş yolu korunmasız cinsel ilişki olan virüsü durdurmak mümkün ancak korunma önlemlerinin doğru bilinmesi ve doğru uygulanması gerekli. Sağlık okuryazarlığının yeterli düzeyde olması, tek eşlilik, cinsel ilişkide kondom kullanılması, riski yüksek ilişkilerin öncesi ve sonrasında koruyucu ilaçlar, madde bağımlılığının önlenmesi ve ücretsiz erken tanı imkanlarının sağlanması başlıca korunma stratejileri” diye konuştu.

"Gençlerde HIV artışında akran ve sosyal medya etkisi var"

Ülkemizdeki artış ve genç nüfusun virüsten etkilenme oranlarına dikkat çeken Karadağ, “Gençler akranlarından ve sosyal medyadan çok etkileniyor. Çoğu zaman bilgi kirliliği yüzünden sağlık bilgisine erişimde güçlük yaşanıyor. Alkol ve madde kullanım yaygınlığının giderek arttığı gençler odağımızda olmalı. Gençleri korumak, geleceği korumaktır aynı zamanda. Bu nedenle yaşa ve kültüre uygun sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemli. Ücretsiz olarak hizmet veren gönüllü danışmanlık ve test merkezleri, erken tanı ve toplumsal farkındalığın arttırılması için hayati öneme sahip. Herhangi bir şüphe durumunda bu merkezlere başvurmaktan çekinilmemeli. Bireyler hem kendilerini hem sevdiklerini erken tanı ve tedavi ile koruyabilirler” dedi.

Geçtiğimiz yıl HIV nedeniyle 630 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten BAU Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Özge Karadağ, “Aileler, ergenlik ile birlikte çocuklarının yaşlarına uygun biçimde güvenilir bilgilere erişimini sağlamalı, sağlık profesyonellerinin desteğini almalı. HIV-AIDS, okullardaki sağlık eğitimlerinin içinde yaşa uygun olarak yer almalı” diye konuştu.