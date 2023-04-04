Zonguldak’ta evli ve 1 çocuk annesi Nejla Özdemir, evde otururken sosyal medyadan izlediği hasır videolarından yola çıkarak kendi ürünlerini üretmeye başladı.

Zonguldak’ta 47 yaşındaki ev hanımı ve 1 çocuk annesi Nejla Özçelik, 6 ay önce sosyal medyadan hasır üzerine yapılan ürünleri merak sardı. Ardından Özçelik, ürünleri hobi olarak üretmeye başladı. Ürünlere yoğun ilginin üzerine Nejla Özçelik, kent merkezinde dükkan açtı. 6 aydır kendi dükkanında satışlarına devam eden Özçelik, bugün güzel sanat galerisinde ilk profesyonel sergisini açtı. Güzel Sanatlar galerisinde açılan sergide yaklaşık hasır üzerine yapılan çantalar, şapkalar ve birçok ürün yer aldı.

Açılan sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Sergideki ürünler 100 TL ve 600 TL arasında satıldı. Nejla Özçelik, "Ben Nejla Özçelik. Ev hanımıyım. Bu işe evde otururken hobi olarak başladım. İnternetten videolar izleyerek başladım. Sosyal medyada satmaya başladım. Sonradan dükkan açtım. Dükkanımı 6 ay önce açtım. İlk sergim oldu. Bu ürünlere bayağı bir rağbet var. Hasır sepet, supla, çanta bu şekilde" diye konuştu.

Ev hanımlarına da tavsiyede bulunan Özçelik, "Genelde bir günde küçükleri yapabiliyorum. Büyükler 2-3 gün sürüyor. 2 kişiyi istihdam ettim. Onları da dükkanımda çalıştırmaya başladım. Yüzde olarak çalışıyorlar. Hedefim ilerleyebildiğim kadar ilerlemek. Ev hanımlarına önerim boş durmasınlar, bir şeylerle uğraşsınlar" dedi.