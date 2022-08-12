Bursa’nın Orhangazi ilçesinde salça satışı yapan vatandaşın iş için kullandığı motosikleti geçtiğimiz hafta çalındı. Hırsızlara sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Adem Erim, “Salça zamanı beni zor durumda bıraktınız. Motosikletimi geri getirin. Benim işim bitince söz geri getiriyim” diyerek hırsızlara seslendi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde salça satışı yapan vatandaşın iş için kullandığı motosikleti geçtiğimiz hafta çalındı. Hırsızlara sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Adem Erim, “Salça zamanı beni zor durumda bıraktınız. Motosikletimi geri getirin. Benim işim bitince söz geri getiriyim” diyerek hırsızlara seslendi.

Orhangazi’de geçtiğimiz hafta motosikleti çalınan bir vatandaş, motosikletini çalan kişi ya da kişilere salça zamanı motosikleti ile iş yaptığını ve bu durumdan dolayı zor durumda kaldığını söyleyerek, motosikletini geri getirmeleri çağrısında bulundu. Salça zamanı motosikletine çok ihtiyaç duyduğunu ve zor durumda kaldığını belirten Adem Erim, ’’Motorumu çalan kişiye; salça zamanı ekmek teknemi çaldın. Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim. Lütfen motorumu geri getir çok zor durumdayım. Adem Erim, beni arayın 0530 855 81 08’’ diyerek hırsızlara sosyal medyadan çağrıda bulundu.