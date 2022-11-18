Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu whatsapp üzerinden kendisine mesaj göndererek evine davet eden Hurşit Hataloğlu’nu kırmayarak evinde ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu whatsapp üzerinden kendisine mesaj göndererek evine davet eden Hurşit Hataloğlu’nu kırmayarak evinde ziyaret etti.

Sık sık mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, whatsapp üzerinden mesaj göndererek kendisini dünya gözüyle görmek istediğini söyleyen 89 yaşındaki Hurşit Hataloğlu’nu Kolejtepe’de ki evinde ziyaret etti.

“Allah yaşlılarımızdan razı olsun”

Kolejtepe’de ikamet eden 89 yaşındaki Hurşit Hataloğlu’nu ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hurşit amcamız whatsapp üzerinden bizleri davet edince koşa koşa geldik. Cenab-ı Hak ‘Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belâlar sel gibi üzerinize dökülecekti’ diyor. Onların varlığı bizlerin belalardan korunma sebebidir. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça duygulanan Hurşit Hataloğlu “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu dünya gözü ile görmek istedim. Onu çok seviyorum. Kendisini whatsapp üzerinden davet ettim, beni kırmadı. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.