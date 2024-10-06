Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan okulda eğitim gören öğrenciler, sosyal medya bağımlılığından halk oyunları öğrenerek uzaklaşıyorlar.

Sivas’ta Altınyayla ilçesinde bağlı Kürkçüyurt köyünde bulunan Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlkokul ve Ortaokulunda, okul müdürü ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen projeler, öğrencilerin akademik başarısını artırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Altınyayla Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen ve kültürü yaşatmayı amaçlayan projelerde, öğrencilere kendi köklerini tanıma fırsatı sunuluyor. Yöresel folklor dersleri ve geleneksel oyunlarla zenginleştirilen müfredatta, öğrenciler bu sayede sosyal medya bağımlılığından da hem eğlenerek hem de öğrenerek uzaklaşıyorlar.

"Bu projeyle kültürümüzün devamını sağlıyoruz"

Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Halil Sayılır yaptıkları proje sayesinde kültürün nesilden nesle aktarım sağladığını söyleyerek, "Projemiz kaymakamımız Batuhan Kalkan öncülüğünde başladı. Projemiz kültürümüze destek sağlayan halk oyunlarını içeriyor. Bu kapsamda öğrencilerimize halk oyunları oynarken üzerlerine giyebilmeleri için yöresel kıyafetler temin ediyoruz. Böylelikle aileleri belli bir yükten kurtarıyoruz. Bu projeyle kültürümüzün devamını, nesilden nesle aktarımını sağlıyoruz. Bu projenin maddi kısmı çok büyük. Destek gerektiren bir proje olduğu dolayısıyla kaymakamlığımızın himayesiyle yürütülüyor. Biz de burada aynı zamanda öğrencilerimize seçmeli halk oyunları dersi açarak beden eğitimi dersi öğretmenimizin öncülüğünde farklı yörelere ait kültürel öğeleri barındıran folklor oyunlarını öğretiyoruz. Bu kapmamda öğrencilerimizin özgüvenleri ve sorumluluk becerileri gelişiyor. Öğrencilerimiz her sene birden fazla farklı yöreye hakim bir şekilde profesyonele yakın seviyede gösteri sergiliyorlar. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzün kanayan yarası sosyal medya bağımlılığı diyebiliriz. Genellikle belli bir saate kadar normal kabul edilse de öğrencilerimize sorduğumuzda şu an uzun bir zaman dilimini televizyon tablet veya telefon ile harcıyorlar. Fakat biz yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimize yöresele kıyafet giydirip yöreye uygun folklor oyunlarını tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir köy okulunda olmayan imkanlara sahibiz"

Kafkas yöresine ait Lezginka dansını sergileyen Nurgül Subaşı, köy okulu olmalarına rağmen birçok imkana sahip olduklarını belirterek, "Okulumuzun bize sağlamış olduğu imkân sayesinde birçok kültürün kıyafetlerini giyme imkanına sahip olup yöresel oyunları öğreniyoruz. Bu okula ilk başladığımda imkânlar bu kadar gelişmemişti. Okulun bu düzeye geleceğini hiç düşünmüyordum. Sonra anladık ki istenilince her şey başarılabiliyor. Biz köy okulunda eğitim görüyoruz ama hiçbir köy okulunda olmayan imkanlara sahibiz" şeklinde konuştu.

"Bizden hiçbir şey esirgemiyorlar"

Yöresel Zeybek oyunu oynayan İhsan Karataş, "Okul müdürümüz ve öğretmenim sağ olsun. Her şeyi öğretiyor, bizi hep destekliyorlar. Bizden hiçbir şey esirgemiyorlar" dedi.