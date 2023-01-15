Sosyal medya platformlarından görülerek uygulanan ve hızlı kilo kayıplarına neden olan diyet ve kürlerin sağlıklı olmadığını belirten Diyetisten Rümeysa Karakaya, “Yanlış diyet programları, birçok sağlıksal sorunu beraberinde getirir. Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın” dedi.

Sosyal medya platformlarından görülerek uygulanan ve hızlı kilo kayıplarına neden olan diyet ve kürlerin sağlıklı olmadığını belirten Diyetisten Rümeysa Karakaya, “Yanlış diyet programları, birçok sağlıksal sorunu beraberinde getirir. Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın” dedi.

Diyetisyen Rümeysa Karakaya, vatandaşları sosyal medyada görerek uyguladıkları diyet ve kürlere karşı uyardı. ‘Bir haftada 10 kilo’ vatandaşların önüne çıkan diyetlerin aşırı derecede sağlıksız olduğunu vurgulayan Diyetisyen Karakaya, sağlıklı bir diyetin sürdürülebilir ve kişinin yaşam tarzına uygun olması gerektiğini söyledi. Karakaya, sürdürülebilir olmayan her diyetin beraberinde verilen kiloların tekrar geri alınmasını garanti edeceğini ifade etti.

Vatandaşların bir haftada 10 kilo verdiren ve hızlı sonuçlar alınan diyetlere daha çok itibar ettiklerini dile getiren Diyetisyen Rümeysa Karakaya, “Fakat bu doğru bir tutum değil. Bu diyetleri yaparken hızlı kilo sağlamak amacıyla çok düşük enerjili diyetler uygulanıyor. Yoğun egzersiz programları ve zayıflama ilaçları ile çaylar kullanılıyor. Bizce bu tutum doğru değil. Hızlı kilo kaybının beraberinde getirdiği sağlık sorunları vardır. Mesela kas kaybı en önemli sonuçlarındandır. Yapılan bir çalışmada sağlıklı bir diyet ile çok düşük enerjili bir diyet karşılaştırıldığında, düşük enerjili diyetin 6 kat daha fazla kas kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir. Sağlıklı bir diyet sürdürülebilir olmalıdır. Kişinin yaşam tarzına uygun olmalıdır. Sürdürülebilir olmayan her diyet beraberinde verilen kiloların alınması garanti eder” şeklinde konuştu.

“Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın”

Vatandaşların sosyal medya platformlarına bakarak yanlış diyet uygulamalarına yöneldikleri aktaran Karakaya, “Ancak diyet kişiye özel olmalıdır. Mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Diyet bireye özgüdür ve kişinden kişiye değişir. Sosyal medyadaki kürler veya diyetler çok uygun olmayan diyetlerdir. Diyet planı izlenirken, beslenme programı oluşturulurken kişinin yağ yüzdesi, kas kütlesi, ihtiyacı olan enerji ve besin ögeleri düşünülerek biz uzman tarafından oluşturulmalıdır. Uzun dönemli çok düşük kalorili diyetler, hızlı kilo kayıpları, besin öğelerindeki yetersizliklere neden olur. Besin ögesindeki yetersizlikler ise demir, folat ve B12 eksikliğine neden olabilir. Bunlarda aşırı yorgunluk ve anemi, saç dökülmesine neden olur. Yanlış diyet programları, beraberinde birçok sağlıksal sorunu beraberinde getirir. Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın” diye konuştu.