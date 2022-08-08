Eskişehir’de görevli olduğu yıllarda Kıbrıs’a yapılan operasyonunda şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel, vatandaşlar tarafından unutulmayarak, adına açılan etiket ile sosyal medyada da anıldı.

Eskişehir’de görevli olduğu yıllarda Kıbrıs’a yapılan operasyonunda şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel, vatandaşlar tarafından unutulmayarak, adına açılan etiket ile sosyal medyada da anıldı.

Şehadetinin üzerinden 58 yıl geçen Yüzbaşı Cengiz Topel, vatandaşlar tarafından unutulmadı. Önemli bir çoğunluğu Eskişehirli olan sosyal medya kullanıcıları Topel adına açılan etikete onlarca gönderi paylaşarak şehidini andı.

Cengiz Topel, 1961 yılında Eskişehir 1’inci Hava Ana Jet Üssü’ne atandı. Topel, 1964 yılında Kıbrıs’ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait dörtlü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirildi. Bu operasyonda Rumlar tarafından uçağı düşürülen Yüzbaşı Topel, rehin alındıktan sonra 29 yaşında şehit oldu.