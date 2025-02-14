Erzurum’da sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 6 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 1999 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü öncesinde sosyal medya üzerinden, PKK/KCK- YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik, Erzurum ili Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde Erzurum-Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.