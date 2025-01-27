Denizli’de motosiklet ile akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan magandanın sosyal medya paylaşımı, jandarmanın radarına takıldı. Sürücünün ehliyetine ve motosikletine el konulurken, 48 bin 378 TL para cezası uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sosyal medyada ’tek teker’ lakaplı bir şahsın motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobasi hareketleri yaptığını ve paylaştığını belirledi. JASAT timi tarafından yürütülen titiz çalışma neticesinde kasksız ve üzerinde koruyucu kıyafet bulunmadan motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak seyreden trafik magandasının Abdullah A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından motosikleti ile birlikte yakalanan Abdullah A.’ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve benzeri ihlaller nedeniyle ayrı ayrı toplamda 48 bin 378 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Abdullah A.’nın 2 ay süreyle sürücü belgesine ve kullandığı motosiklete de el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.