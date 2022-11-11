Adana’da iki grup arasında sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adana’da iki grup arasında sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Kasım Çarşamba günü günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Salih İlhanlı ile arkadaşları Mithat Anlaş ve Selçuk Alakaş, tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki Hüseyin Arat, Mazlum Deniz, Caner Çiçek, Ümit Taylan Satar ve Ahmet Enes Alataş’ın da karşılık vermesiyle sokakta çatışma çıktı. Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sokakta yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Deniz’in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Arat’ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın Arat ile İlhanlı’nın sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleştikleri için yaşandığı ortaya çıktı. Öte yandan, hastanede tedavisi süren Deniz’in, 17 Ekim’de otomobiline düzenlenen kalaşnikoflu saldırıdan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Arat, Ahmet Enes Alataş ile Muhammet Salih İlhanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.