Aydın’ın Efeler ilçesinde, taşırken elinden düşürdüğü koliden yere saçılan erzakları toplarken çekilen görüntüleri ile sosyal medyanın gündemine oturan yaşlı adama Aydın Valiliği sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kent Meydanı’nda yaşlı bir adam taşıdığı erzak kolisini yere düşürdü. Düşmenin etkisiyle koli içerisinde bulunan paketli gıdalar etrafa saçılırken, yaşlı adam yerdeki ürünleri toplamaya çalıştı. O anların vatandaşlar tarafından kayda alınıp paylaşılması ile birlikte görüntü sosyal medyada gündem oldu. Saatler içerisinde birçok kişi tarafından paylaşılan görüntü üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne şahsın bulunması yönünde talimat verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğu tespit edilerek şahsa ulaşıldı. Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer’i ekipler, Kuşadası ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel bir bakımevine yerleştirdi.