Uzman Psikolog Başak Mutlu, doğumla birlikte annenin yepyeni bir döneme adım attığını ve bu süreçte hem fizyolojik hem de duygusal pek çok değişimin yaşanmasının doğal olduğunu belirtti. Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu ayrıca, sosyal medyada yayılan mükemmel annelik imajının, pek çok kadında yetersiz hissetme gibi sorunlara yol açtığını söyledi.

Beden, hormonlar ve rutin değişeceğini, hayat, yeni roller ve sorumluluklarla farklı bir düzene girebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzman Psikolog Başak Mutlu, "Annelerin bu yeni hayata adapte olmaları zaman alabilir. Bu süreçte annelerin zaman zaman endişeli hissetmeleri, bebeğe yetip yetemediklerini sorgulamaları ve duygusal açıdan daha hassas olmalarının normaldir. Ancak bu dönemde mükemmeliyetçi yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini ve gerçekçi beklentilerle hareket etmenin, hem anne hem de bebeğin iyiliği için en sağlıklı seçenektir. Doğum sonrası sürecin doğal bir parçası olan zorlukların, dayanıklı bir destek sistemiyle çok daha kolay aşılabilir. Annenin duygularını güvendiği yakınlarıyla paylaşması, sorumluluklarını bölüşmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alması süreci kolaylaştırır. Sağlıklı beslenmek, dinlenmeye özen göstermek ve olabildiğince kendine vakit ayırmak, annenin ruhsal ve fiziksel iyiliği için büyük önem taşır" diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu ayrıca, sosyal medyada yayılan mükemmel annelik imajının, pek çok kadında yetersiz hissetme gibi sorunlara yol açtığını söyledi. “Her annenin ve bebeğin yolculuğu kendine özeldir. Sosyal medyadaki idealize edilmiş görüntülerin gerçeği yansıtmadığını hatırlamak gerekir. Annelik bir öğrenme sürecidir ve bu süreçte her gün bir önceki günden daha iyi ve daha tecrübeli bir anne olacağınıza güvenin” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, “Bazen anneler bu dönemde aşırı üzüntü, çaresizlik veya boşluk hissine kapılabilirler. Bu belirtiler annenin günlük yaşamını etkileyecek düzeye gelirse, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır. Annenin ruhsal sağlığı sadece kendi mutluluğu için değil, bebeğin sağlıklı gelişimi için de kritik öneme sahiptir” diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, annelerin kendilerine nazik davranmaları ve destek aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini noktaladı. Annelik yolculuğunun her aşamasında hem kendilerine hem de bebeklerine gösterdikleri şefkatin en büyük güç kaynağı olduğunu hatırlattı.