Kayseri’de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi

Kayseri’de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkenin farklı illerinde bin 27 şahsın sosyal medya verilerinin satılmasının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. "Erciyes Kapanı" adı verilen operasyonla sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, verileri sattığı tespit edilen 15 kişi gözaltına aldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çok sayıda kişinin sosyal medya verilerini 3. şahıslara sattığı tespit edilen 15 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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