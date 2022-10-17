Uzun zamandır üst yönetici pozisyonunda sosyal medya uzmanlığı yapan clebrity blogger Yağmur İme, kişilerin kendi sayfasını nasıl geliştirebileceği konusunda bilgi verdi.

Uzun zamandır üst yönetici pozisyonunda sosyal medya uzmanlığı yapan clebrity blogger Yağmur İme, kişilerin kendi sayfasını nasıl geliştirebileceği konusunda bilgi verdi.

Her şeyden önce doğru ve istikrarlı bir profil oluşturmanın öncelik olması gerektiğini söyleyen blog yazarı Yağmur İme, ikinci sıraya kaliteli fotoğraf ve doğru video çekimlerinin paylaşılması gerektiğini söyledi. "Hashtagler bizim sosyal medyadaki en büyük gizli gücümüz" diyen Yağmur İme, "Bunu doğru kullanan kazanır" diyerek kullanıcılara ikazda bulundu. İme, “Bir blog oluşturmak, geliştirmek, insanlarla interaktif ilişkide olmak bizim neslin büyük şansı. Artık herkes bir işletme sahibi. Sosyal ağlardaki hesaplarımız bizim kimliklerimiz aynı zamanda da markamız. Bunu doğru yönetmek hayat akışımızı değiştirebilir” dedi.

Yakında kadın girişimcilere ücretsiz online CEO eğitimleri vereceğini aktaran İme, hem cinslerine destek olmak istediğini de sözlerine ekledi.