Erzurum’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden, PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 26 Eylül 2024 tarihinde başlatılan operasyonda, firari durumda olan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.