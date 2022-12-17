Sosyal medya reklamcılığı hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Levent Özçolak, “Reklam sektöründe sosyal medya uygulamalarının etkisi hızla artıyor” diye ifade etti.

Sosyal medya reklamcılığı hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Levent Özçolak, “Reklam sektöründe sosyal medya uygulamalarının etkisi hızla artıyor” diye ifade etti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde çeşitli araştırma ve çalışmalar yürüten Dr. Levent Özçolak, sosyal medya reklamcılığın önemine değindi. Reklamcılık sektörünün giderek dijital medyaya ağırlık verdiğini belirten Dr. Özçolak, artık sosyal medya etkisinin televizyonlardan daha fazla olduğuna da vurgu yaptı. Teknolojik gelişmelerle beraber sosyal medyadaki hedef kitlenin her sene daha da arttığına dikkat çeken Özçolak, “Saha çalışmalarımızdan da edindiğimiz verilere göre işletmeler ürünlerini pazarlarken, televizyon reklamcılığı yerine popüler sosyal medya platformlarını tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Bilgi amaçlı kullanılan platformlar bir adım daha öne çıkıyor”

Tüketicilerin dijital mecralarda harcadıkları zamanın televizyonlardan daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Özçolak, “Sosyal medyadaki popüler platformların bir kısmı magazin ağırlıklıyken diğer kısmı ise bilgisel içerikler üretiyor. İstatistiklere göre, gündeme dair bilgi amaçlı kullanılan platformlar bir adım daha öne çıkıyor. Hal böyle olunca reklamcılarda o uygulamalarda, tüketicilerin özel günlerine ya da sezona yönelik ürün ihtiyaçlarına göre sosyal medyadaki etkiyi kontrol altına alabiliyor” dedi.