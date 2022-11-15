Günümüzde sosyal medya için çekilen videoların yaygınlaşmasıyla birlikte üretici firmalar da bu dönüşüme ayak uydurdu. Ürün satıcısı Onur Aydemir, “Artık sosyal medyaya içerik üreticilere yönelik üretimler var ve yoğun talep görüyor” dedi.

Günümüzde sosyal medya için çekilen videoların yaygınlaşmasıyla birlikte üretici firmalar da bu dönüşüme ayak uydurdu. Ürün satıcısı Onur Aydemir, “Artık sosyal medyaya içerik üreticilere yönelik üretimler var ve yoğun talep görüyor” dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal medya içeriği üretmek amacıyla fotoğraf ve video çekimleri arttı. Sosyal medya içeriğine yönelik yoğun tüketici talebi oluşmasıyla üretici firmalar da dönüşüm başlattı. Geçtiğimiz dönemlerde fotoğrafçılar için üretim yapan birçok firma artık sosyal medyada içerik oluşturanlara yönelik ürün hazırlıyor. Sosyal medya videolarındaki kalitenin arttırılması amacıyla üretilen cihaz ve aksesuarlar tüketici tarafından da yoğun ilgi görüyor.

“Firmalar sosyal medya için video çekenlere özel setler üretmeye başladı”

Fotoğrafçılar için üretilen ürünlerin yerine sosyal medya içeriği oluşturulması amacıyla üretilen ekipmanların yoğun talep gördüğünü belirten Onur Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda sosyal medya için video çeken kişilerin oluşturduğu bir yoğunluk var. Bundan dolayı da firmalar sosyal medya için video çekenlere özel setler üretmeye başladı. Hatta artık sadece fotoğraf makineleri için değil cep telefonlar için bile çekim setleri üretiyorlar. Mikrofonu ve telefona uygun kasası olan ürünler üretiliyor. Geçmiş dönemlerde hobi veya ticari amaçla kullanan fotoğrafçılara özel ürünler üretiliyordu. Artık sosyal medyaya içerik üreticilere yönelik üretimler var ve yoğun talep görüyor.”