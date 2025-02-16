Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ortadoğu ülkelerinden davet edilen 15 sosyal medya fenomeni Bursa’yı gezdi, hatıralarını takipçileriyle paylaştı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türk Hava Yolları ve Swiss Hotel Uludağ iş birliği içerisinde kentin turizm destinasyonlarını tanıtmak amacıyla 15 sosyal medya fenomenini Bursa’da ağırladı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerindeki Bursa algısını güçlendirmek adına gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 3 gün boyunca katılımcılara; Uludağ Kayak Merkezi başta olmak üzere Bursa’nın tarihi, kültürel, gastronomi ve doğal değerleri tanıtıldı.

"Yeni iş birlikleri geliştiriyoruz’’

Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelerek kentin turizm potansiyelinden bahsetti. Bursa’nın Orta Doğu’da çok güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu kaydeden Birlik Başkanı Oktay Yılmaz, "İstatistiklere baktığımızda Suudi Arabistan başta olmak üzere Kuveyt, Katar, Bahreyn ve diğer kardeş ülkelerimizden Bursa’ya ilginin fazla olduğunu görüyoruz. Bu ilgiyi korumak ve geliştirmek adına Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gelecek hafta da Bursa’mızda Türk Hava Yolları katkılarıyla Suudi Arabistan’ın beş ayrı kentinden tur operatörlerini Bursa da turizm profesyonellerimiz ile bir araya getirerek B2B görüşmeler gerçekleştireceğiz. Yine 28 Nisan’da başlayacak Dubai ATM Fuarı’na katılarak kentimiz adına açacağımız stantta Bursalı turizm profesyonellerimiz ile birlikte yeni iş birlikleri geliştireceğiz" dedi.