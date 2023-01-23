Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz adına Afrika’da 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Bu jest karşısında şaşıran Öz, “Bu hediye, yeryüzündeki tüm pırlantalara bedel. Hayatım boyunca aldığım en anlamlı hediye, bunun ötesi olacağına inanmıyorum’’ dedi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz adına Afrika’da 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Bu jest karşısında şaşıran Öz, “Bu hediye, yeryüzündeki tüm pırlantalara bedel. Hayatım boyunca aldığım en anlamlı hediye, bunun ötesi olacağına inanmıyorum’’ dedi.

Çektiği videolar ile sosyal medyada 2 milyona yakın takipçisi bulunan Özlem Lina Öz’e, DRTAYYARÖZ markasının kurucularından olan eşi Tayyar Öz jest yaptı. Afrika Burkina Faso’da 2 bin kişilik yemek dağıtımı yaptı. Sosyal medya fenomeni, kendisi için yapılan bu jest karşısında oldukça duygulandığını ifade etti.

Öz duygularını şu şekilde ifade etti: “Sürekli eşim ve ortağımıza hediye pırlanta, yat, kat, villa, araba istiyorum tarzında şakalar yapıyordum. Sabah uyandığım da gözümü açtım bir pırlanta kutusu gördüm, heyecanlanarak kutuyu açtığımda bir flash bellek çıktı, flash belleği görünce çok şaşırdım. Eşim Bana sürprizlerinin flash bellekte olduğunu söyler söylemez takıp izledim. Başta durumu anlamadım, durumu anladığımda ise inanılmaz duygulandım. Benim çok büyük bir hayalimdi; dünyanın her coğrafyasında bir tane de olsa ihtiyaç sahibine dokunabilmek. Bu hediye, yeryüzündeki tüm pırlantalara bedel. Hayatım boyunca aldığım en anlamlı hediye, bunun ötesi olacağına inanmıyorum.”

’’Yemek dağıtım videolarını kendisine pırlanta kutusunda hediye ettik’’

Yemek dağıtımı fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Dr. Tayyar Öz, ’’Ben ortopedi uzmanıyım, eşim ve ortağımızla beraber çok güzel bir girişim başlattık ve geliştirdiğimiz projeler muhteşem bir çıkış yakaladı. Bize inanılmaz destekçi olan eşim, ’Yat istiyorum, jet bekliyorum, hani benim pırlantam’ gibi şakalarla bizlere takılıp dururdu. Biz de ortağımız İbrahim Karaorhanlı ile bir pırlanta hediye edelim fakat ömür boyu unutamayacağı ve sosyal sorumluluk kapsamında birçok insana da örnek olabilecek bir fikir geldi aklımıza. Afrika’da Burkina Faso’da 2 bin kardeşimize yemek ısmarladık ve bunların videolarını kendisine pırlanta kutusunda hediye ettik. Hem bizim için hem de eşimiz için eşsiz bir deneyim oldu. Umarım bunu çok daha sık ülkemizde ve dünyada tekrarlama lüksümüz olur’’ şeklinde konuştu.

İbrahim Karaorhanlı ise ’’Şirket olarak, Türkiye’nin dört bir yanında sosyal medyaya çok yansıtmadan sosyal sorumluluk projelerine dahil olmaya gayret eden bir yapıya sahibiz. Afrika’da her gün onlarca insan ve çocuk yiyecek bir şeyler bulamadığından ölüyor. Özlem hanım, maddi değeri olan şeylerin sadece espirisini yapan özünde inanılmaz duygusal ve paylaşımcı bir kişiliğe sahip. Muhtaç olan, dinini, ırkını, rengini dikkate almadan kardeşi olarak benimsediğimiz 2 bin insanı bir öğünde olsa Özlem hanımın adına doyurabilmek bizler için de çok anlamlıydı. Bu yaptığımız kendisini de çok etkiledi. Kendisini takip eden milyonlarca insanın da çok duygulandığını gördük. Tam anlamıyla paha biçilemez bir hediye oldu. Umarım bir farkındalık oluşur ve hediye konusunda kararsız kalan kişilerin sevgililerine, eşlerine, arkadaşları adına bir hediye fikri olur, bütçenin bir önemi yok. Bir sokak kedisine bir mama hediye etmenin, sevdiğiniz insanı bir çiçek kadar mutlu edeceğine inanın” ifadelerini kullandı.