Çektiği eğlenceli videolarla sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen Mazlum Zengin, yine video çektiği sırada ölümde döndü. Süs havuzuna girmek isterken kafa üstü çakılan Zengin’in boynu kırıldı.

Sosyal medya platformları için eğlenceli videolar çeken Mazlum Zengin ve Mesut Can Eray isimli iki fenomen arkadaşın videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Videolarda birbirlerine görevler veren ve bu anları kaydeden gençlerin videosu, bu kez eğlenceli bitmedi. Mesut Can Eray’ın isteği üzerine süs havuzuna girmeye hazırlanan Mazlum Zengin’in bu sırada ayağı kaydı. Bunun üzerine süs havuzuna kafa üstü düşen Zengin, bir süre havuzda yüzdükten sonra boynunda büyük bir acı hissetti. Hafıza kayıpları da yaşayan Zengin, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Çekilen tomografinin ardından Zengin’in boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Adeta ölümden dönen ve bir süre boyunluk takmak zorunda olan fenomen genç, buna rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi. İkilinin, bu olaydan önce de birçok tehlikeli hareketlerde bulundukları videolar da dikkatlerden kaçmadı.

“İlk anda bana inanmadı, şaka yapıyorum zannetti”

Video çekerken bir süs havuzuna atlaması gerektiğini söyleyen Mazlum Zengin, “Halka açık bir yer burası. Süs havuzuna çıkarken ayağım kaydı. Ben de kafa üstü direkt havuza düştüm. Zaten süs havuzları çok kısa oluyor. Kafa üstü çakılınca boyun bölgem, kafam, gözüm baya bir elektriklenmeye başladı, sancı olmaya başladı. Zaten ben orada direkt anladım, ‘Kesin bir şey var’ diye düşündüm. Allah korusun felç kalabilirdim. İlk 2-3 saate dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimiz zaman tomografi falan çekildi. Sonrasında biraz kendime gelmeye başladım. Ben bu elektriklenmeyi yaşayınca aklıma hemen hastane geldi. Mesut ile beraber videolar çekiyoruz. Direkt ona beni hastaneye götürmesini söyledim. Çünkü ben o lokasyonu bilmeme rağmen hastanenin nerede olduğunu unuttum. Kafamı vurduktan sonra anında hissettim. Daha sonra havuzdan çıkarken arkadaşım bana yardımcı oldu. İlk anda bana inanmadı, şaka yapıyorum zannetti. Daha sonra ben bu hafıza kayıplarını yaşayınca anladı” dedi.

“Felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim”

Ölümden dönmesine rağmen bu tarz videolar çekmeye devam edeceklerini kaydeden Zengin, “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Boynum kırıldı ve omurgada kırıklar var. Allah’tan sinirlere hiç bir şey olmamış. Ama az kalsın felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim. Ölümden döndüm. Doktor, o an benim nasıl ayakta durduğumu hayretle karşıladı. Allah düşmanımızın başına vermesin. Çok kötü bir şey bu. Çok daha kötüsü olabilirdi. Bu tarz videoları çekmek adrenalin bağımlılığı gibi bir şey. Videoları çekerken kendimizi buluyoruz, kendimiz oluyoruz. Ben hala bu şekildeyken bile video çekmeye devam ettik. Ama şu an biraz daha kontrollü şekilde yapıyoruz. Bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Daha çılgınlarını da çekeceğiz. Beğeni ve izlenme için yapıyoruz ama sadece bunun için yaptığımız bir şey değil bu. Çünkü bu işi yaparken kendimiz oluyoruz aslında. O adrenalin bize kendimizi çok daha iyi hissettiriyor. Macera ve çılgınlık seviyoruz. Küçüklüğümden beri böyle çılgınlıklar yapıyorum. Videoya çekince kitleler peşimizden gelip bizi desteklediler. Toplam 3 milyona yakın takipçimiz var” diye konuştu.

“Bu eğlence videosu, böyle bir şey olmaması lazımdı”

Boynunda büyük bir acı olduğunu söyleyen arkadaşının ilk başta şaka yaptığını düşünen daha sonra da gerçeği öğrendiğinde şaşırdığını dile getiren Mesut Can Eray ise, “O gün aslında video çekiyorduk ve bu videonun eğlenceli olması gerekiyordu. Sonra bir anda aklıma Mazlum’un süs havuzuna atlaması fikri geldi. ‘Atla’ dedim, atladı. Aslında böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Adam boynunu kırdı sonra. İlk başta muhabbet çıksın diye, şaka olsun diye söylediğini sandım. Ama doktora gittiğimizde doktor kırıldığını söyledi ve benim aklım gitmişti orada. Bu eğlence videosu, böyle bir şey olmaması lazımdı. Ama Mazlum atlarken kafa üstü düşmüş. Şimdi bu durumdayız. Ama yine de video çekmeye devam edeceğiz. Bırakmak yok. Mazlumla biz iki yumurta gibiyiz. O kırılırsa ben de kırılırım, öyle bir his. O ‘Devam’ diyorsa ben de varım. Ama ben de atlardım o havuza. Benim de boynum kırılabilirdi” şeklinde konuştu.