Öte yandan internet girişimcisi Oğuz E.’nin sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıktı.

Metrelerce sürüklenerek yola savrulan otomobilin sürücü Oğuz E. kazadan yara almandan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik polisi Oğuz E.’nin alkollü olduğunu belirledi. Yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Oğuz E.’nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konuldu.

Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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