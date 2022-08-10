Günümüzde yaygın şekilde var olan sosyal medya dolandırıcılığı hakkında konuşan sasyol medya uzmanı Abdurrahman Akkaya, “Özel platformlardan gelen linklere hiçbir şekilde tıklamayın” diyerek uyarıda bulundu.

Günümüzde yaygın şekilde var olan sosyal medya dolandırıcılığı hakkında konuşan sasyol medya uzmanı Abdurrahman Akkaya, “Özel platformlardan gelen linklere hiçbir şekilde tıklamayın” diyerek uyarıda bulundu.

Özellikle İnstagram hesaplarının çalınması ve hesap sahibinin yakınlarına yönelik farklı yöntemlerle dolandırıcılık günümüzde sıkça yaşanıyor. Dolandırıcıların son zamanlarda en çok tercih ettiği yönteme kanan sosyal medya kullanıcılarının sayısı da her geçen gün daha fazla artıyor. Çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden yatırılan parayı arttırmaya yönelik sistemlere insan çekme ve farklı sosyal medya hesabı çalma amacıyla yapılan paylaşımlar, her gün yüzlerce insanı mağdur edebiliyor.

“Özel platformlardan gelen linklere hiçbir şekilde tıklamayın”

Genel olarak İnstagram hesaplarının çalındığını ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirten sosyal medya uzmanı Abdurrahman Akkaya, “Özellikle İnstagram’da son zamanlarda çok fazla hesap hırsızlığı ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık çok yaygınlaştı. Sosyal medyada kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli şey özel platformlardan gelen linklere hiçbir şekilde tıklamamaktır. Sadece uygulama içindeki mesajlarda değil farklı platformlardan gelen linkler dolandırıcılar tarafından daha çok kullanılıyor. Ayrıca çalınan hesaplardan, hesap sahibinin yakın olduğu kişilere mesaj atarak kandırmaya çalışılıyor. Hesap çalan kişilerin kullanıcı adı değişmesine gerek olmuyor. Sadece mail adresi ve telefon numarası değiştiriyor. Durum böyle olunca da hesabın çalındığını birçok kişi anlamıyor. Hesabı çalınan kişiler bunu kasıtlı olarak yapmadıkları için dolandırıcılık üzerinden hukuki süreçle karşı karşıya kalmazlar. Kendi hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark ettiklerinde durumu savcılığa taşıyarak şikâyetçi olabilirler” dedi.

“Hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktifleştirmek gerekiyor”

Hesapların çalınmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Akkaya, iki faktörlü kimlik doğrulamasının önemine değindi. Gerekli tedbirler alındığında hesapların çalınamayacağını belirten Akkaya “Tüm bunların yanında bireysel olarak herkes hesabını korumak için farklı yöntemler deneyebilir. Bireysel veya kurumsal hesaplarda ayarlar kısmından iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktifleştirmek gerekiyor. Bu kimlik doğrulaması aktifleştirildiği takdirde hesaplar hiçbir şekilde çalınmaz. Uygulama içinde mesaj olarak veya farklı platformlardan gelen linklere tıklanmadığı sürece de hesaplar hiçbir şekilde çalınamaz” ifadelerini kullandı.

“Çalınan hesaplar 5-6 saat içinde kurtarılabiliyor”

Dikkatsizlik sonucu çalınan hesapların da uzmanlar tarafından farklı metotlar kullanarak saatler içerisinde geri alınabildiğini belirten Abdurrahman Akkaya, bireysel başvuruların 3-4 haftaya kadar uzayabildiğini şu sözlerle ifade etti:

“Dikkatsizlik sonucu hesabı çalınan kişiler hesaplarını kurtarmak için farklı yöntemlere başvurabiliyor. Fakat bunu kişiler kendileri yaptığında süreç 3-4 haftaya kadar uzayabiliyor. Bazı başvurular olumsuz da sonuçlanabiliyor. Bilirkişiler tarafından ise bu işlemler VPN üzerinden yapılıyor. VPN ile farklı metotlar uygulanarak hesaplar 5-6 saat gibi çok kısa sürede kurtarılabiliyor. Kurtarılan hesaplarda hem kişilerin anıları geri kazanılıyor, hem de dolandırıcılığın önüne geçiliyor.”