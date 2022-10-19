Van’da sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün temini veya hizmette bulunmayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Van’da sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün temini veya hizmette bulunmayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle “Nitelikli Dolandırıcılık (TCK.158/1-f)” suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde (telefon, bilgisayar, elektronik eşya vb.) paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün veya hizmette bulunmayan şahısların, ilimiz genelinde 17 farklı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve bu eylemler neticesinde 42 bin 400 TL maddi menfaat elde ettiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Van merkezli 2 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 42 farklı dosyadan aranma kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.