Samsun’da kendisini darp eden husumetlisini arkadaşı ile birlikte öldürdüğü iddia edilen şahıs ile arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Samsun’da kendisini darp eden husumetlisini arkadaşı ile birlikte öldürdüğü iddia edilen şahıs ile arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir çay bahçesi önünde nisan ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Kıllı (21) ile Batuhan Ş.B.(21) arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Kavgada Alihan Kıllı, Batuhan Ş.B.’ye uçar tekme atarak darp etti. Olay anının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri gören Batuhan Ş.B. yanına arkadaşı 17 yaşındaki K.K.’yi de alarak çay bahçesi önünde karşılaştığı Alihan Kıllı’ya hem tabancayla, hem de tüfekle ateş açtılar. Ağır yaralanan Alihan Kıllı kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan Batuhan Ş.B. ile K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Batuhan Ş.K. ve K.K. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması öncesi adliye koridorunda iki taraf arasında kavga çaktı. Polis kavgaya kısa sürede müdahale etti. Duruşma sırasında adliye içinde ve etrafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve adliye polisi geniş güvenlik önlemi aldı.

Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Batuhan Ş.B. (21) ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan K.K.(17) duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade verdiler.

Kendini savunan Batuhan Ş.B., "Olay akşamı Trabzonspor’un şampiyonluk maçını kutlamak için evden çıktım. Evden çıkarken silahı da yanıma aldım. Sokakta K.K. ile karşılaştım. Maktul ile karşılaştım. Bana ’Siz hala sokakta dolaşıyor musunuz?’ diye kötü sözler söyledi. Korktum ve panikledim. Olaydan 2 gün önce maktul ve arkadaşları beni darp etmişti. Beni darp ederken görüntü de çekmişlerdi. Maktul üzerime doğru koşmaya başladı. Elini beline doğru attı. Elinde bıçak vardı. Korktum. Bende belimdeki silahı çıkardım. Silahlı yere doğru ateş ettim. Ben arkamı dönüp kaçmaya başladım. Bu kez birkaç el daha silah sesi duydum. K.K.’nin ne yaptığını görmedim. Kaçarken arkaya baktığımda maktulün yerde K.K.’yı da kaçarken gördüm. K.K.’nin elinde av tüfeği vardı. Elindeki av tüfeğini de aldım. Bu esnada tüfek patladı. Olay öncesi kin besleme duygusu yoktu. Olayın bu şekilde gerçekleşmesini istemedim. Benim amacım onlarla barışmaktı. Pişmanım" dedi.

K.K. ise, "Maktul ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Maktulü mahalleden tanırım. Batuhan Ş.B. ile buluştuk. Trabzonspor maçını izleyecektik. Batuhan Ş.B. bana tüfek verdi. Kendisinde de silah vardı. ’Kutlamalarda kullanırız" dedi. Kafede maçı izledik. Elimizdeki silahları saklamaya çalıştık. Maktul karşımıza çıktı. Bize küfür etti. Bıçak çıkardı ve üzerimize doğru yürüdü. Belimden çıkardığım silah ile yere doğru bir el ateş ettim. Silahtan çıkan kurşun maktulün bacağına isabet etti. Maktul yere düştü. Ben arkamı dönüp Batuhan Ş.B.’ye gidelim dedim. 3 esnada birkaç el tüfek sesi geldi. Batuhan Ş.B.’nin ateş ettiğini görmedim ancak elinde tüfek vardı. O ateş etmiş olabilir. Hızlıca Batuhan Ş.B. ile olay yerinden uzaklaştık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma 15 Kasım’a ertelendi.