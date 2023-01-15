Şehzadeler Belediyesi, tarihi Bedesten’de Yazarlar Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan’ın katılımıyla düzenlediği ’Sosyal Medya Çağında Edebiyat’ konulu söyleşi ile sosyal medya ve edebiyatı masaya yatırdı.

Şehzadeler Belediyesi, tarihi Bedesten’de Yazarlar Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan’ın katılımıyla düzenlediği ’Sosyal Medya Çağında Edebiyat’ konulu söyleşi ile sosyal medya ve edebiyatı masaya yatırdı.

Sosyal medya kullanımın hayatımızda büyük bir yer edindiği günümüze Şehzadeler Belediyesi düzenlediği ’Sosyal Medya Çağında Edebiyat’ konulu söyleşi ile sosyal medya ve edebiyatı masaya yatırdı. Tarihi Bedesten’de düzenlenen söyleşiye Yazarlar Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan konuşmacı olarak katılırken programda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler, Haşim Yener Bilir ve Fatih Baybatur ile vatandaşlar hazır bulundu.

Yazarlar Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan sosyal medya kullanımının günümüzde geldiği nokta hakkında tespitlerini dile getirerek, bu durumun edebiyatla olan ilişkisine değindi. İnsanlık Sonrası ve Hakikat Sonrası kavramlarının son dönemde ortaya çıktığına değinen Yusuf ve Tufan, bu kavramların ne olduğuna değinerek, insanın gerçek insanı bulacağı yerin edebiyat olduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanımın günümüzde kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan ikili, sosyal medya içerisinde insanın bilinci açık bir şekilde yer alması gerektiğine değindi.

Programın sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı Yazarlar Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan’a çiçek takdim ederken; Tarık Tufan okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.