Adana’da polis, ’sosyal medya ile ekran bağımlılığına’ karşı gençlerin ve çocukların korunması amacıyla bir okulda ’kitap okuma’ etkinliği düzenledi.

Çocuk ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ÇOGEP çerçevesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’sosyal medya ve ekran bağımlılığına’ karşı genç ve çocukları korumak adına ‘kitap okuma’ etkinliği düzenledi. “Hayallerimiz Renkleniyor” projesiyle Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde Bedii Topçu Ortaokulunda okuma kitabı eksiğini olduğunu öğrenmesi üzerine polis kolilere doldurduğu kitaplarla okula gitti.

250 hikaye ve roman kitabı ile birlikte okula giden polis önce kitapları okulun kütüphanesine yerleştirdi, sonra da bahçede öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.