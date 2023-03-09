Kdz. Ereğli Kaymakamlığının girişimi ile Ereğli Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda açılan "Sosyal Market" hizmet vermeye başladı.

Temel gıda maddeleri, temizlik, kırtasiye, giyim ve oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu ‘Sosyal Market’; depremlerden etkilenen illerden Kdz. Ereğli’ye gelen depremzedelere hizmet verecek. Marketin, önümüzdeki süreçte Kaymakamlığa kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hizmet vermesi bekleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kampanya ile öğretmen, öğrenci ve velilerin destekleriyle gelen ürünler, depremzede vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Sosyal market açıldığı günden beri 130 depremzede aile yardımlardan faydalandı. Sosyal markette vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri; Pirinç, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, salça, sıvı yağ, bebek maması, bebek bisküvisi. hijyen ve temizlik ürünleri; Tuvalet kağıdı, peçete, deterjan, sıvı sabun, bulaşık deterjanı, hijyenik ped, bebek bezi, temizlik malzemeleri, diş fırçası, diş macunu, biberon, emzik. oyuncak ve kırtasiye ürünleri; çocuk oyuncakları, kalem, silgi, defter, boya kalemi, sulu boya, pastel boya ve birçok kırtasiye malzemesi, giyim ürünleri; atkı, bere, bot, ayakkabı ve kıyafet bulunuyor.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen depremzedeler Kaymakamlıktan kayıt açtırdıktan sonra, sosyal marketten alışveriş yapabiliyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Ereğli lisesinde bulunan eski spor salonuna gelerek yardımlarını yapabilecek. ‘Sosyal Market’, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.