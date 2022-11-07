Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesinin tanıtımı için ülkeyi gezen “İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa” tanıtım tırı Osmaniye’ye geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesinin tanıtımı için ülkeyi gezen “İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa” tanıtım tırı Osmaniye’ye geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle gerçekleştirilecek olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla hazırlanan “İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa” tanıtım tırı Osmaniye’ye geldi. Masal Park’taki tanıtım tırını Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tarafından ziyaret etti.

Tanıtım tırının projeyle ilgili vatandaşlara bilgiler aktardığına değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin tanıtılması amacıyla tanıtım tırımız ilimizi ziyaret ediyor. Biz de bugün tanıtım tırını ziyaret ettik. Yapılacak konutlarla ilgili bilgi aldık, konut projelerinin çok güzel olduğunu gördük. Bu çok önemli proje hayata geçtiğinde, konut anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında çok büyük iş göreceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.