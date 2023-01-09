Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Şehir Monografi” dizisinin ilk yayını olan Konya Darü’l Muallimat-ı eserini düzenlenen etkinlikle okurlarıyla buluşturdu. Eserde “Taş Bina” olarak adlandırılan yapının şehir hafızasındaki önemi anlatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Şehir Monografi” dizisinin ilk yayını olan Konya Darü’l Muallimat-ı eserini düzenlenen etkinlikle okurlarıyla buluşturdu. Eserde “Taş Bina” olarak adlandırılan yapının şehir hafızasındaki önemi anlatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından hazırlanan “Şehir Monografi” yayın dizisinin ilk eseri olan Konya Darü’l Muallimat-ı (Konya Kız Öğretmen Okulu) Konya Kültür A.Ş. ortaklığıyla okurlarıyla buluştu. Sosyal İnovasyon Ajansı binasında gerçekleştirilen etkinlikte eserin yazarı Dr. İsmail Doğanalp ve okurlar bir araya geldi. Kitabı hazırladığı süreçten bahseden Doğanalp, eserin şehrin hafızasını oluşturmada etkili olmasını temenni ederek katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. “Bir Hikaye İnşa Etmek” başlığıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Yaldız’ın anlatımıyla “Taş Bina Mimarisi ve Tarihi” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Ardından Taş Bina’ya teknik gezi düzenlendi. Programa tarih, sanat tarihi, mimarlık, güzel sanatlar bölümlerinden katılan öğrenciler ile öğretmen adayları katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Şehir Monografi” dizisi ile şehrin hikâyesini, hafızasını toplumla buluşturmayı ve bir kültürel miras oluşturmayı hedefliyor.