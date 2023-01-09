Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 17 Nisan 2021 tarihinde hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Atölyeleri ile Büyükşehir Belediyesi kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin farklı aktivitelerle yararlı zaman geçirmesini, birlikte üretmesini ve hemşehrilik duygularının artmasını sağlıyor. Resim, seramik, mozaik, geleneksel sanatlar, çini, kumaş, dikiş, takı tasarım, punch needle, ahşap boyama, İngilizce, fen bilgisi, satranç ve müzik gibi birçok alanda vatandaşların yararlanabileceği atölye çalışmaları için 2023 başvuruları başladı. Sosyal Hizmet Atölyeleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 48 01/0252 212 93 49 iletişim numaralarını arayarak ya da www.mugla.bel.tr adresinde bulunan kayıt formunu doldurarak başvurabiliyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 17 Nisan 2021 tarihinde hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Atölyeleri ile Büyükşehir Belediyesi kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin farklı aktivitelerle yararlı zaman geçirmesini, birlikte üretmesini ve hemşehrilik duygularının artmasını sağlıyor. Resim, seramik, mozaik, geleneksel sanatlar, çini, kumaş, dikiş, takı tasarım, punch needle, ahşap boyama, İngilizce, fen bilgisi, satranç ve müzik gibi birçok alanda vatandaşların yararlanabileceği atölye çalışmaları için 2023 başvuruları başladı. Sosyal Hizmet Atölyeleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 48 01/0252 212 93 49 iletişim numaralarını arayarak ya da www.mugla.bel.tr adresinde bulunan kayıt formunu doldurarak başvurabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirilen Sosyal Hizmetler Atölyeleri’nde Çocuk, Kadın, Yaşlı, Engelsiz Renkler Atölyesi bulunuyor. Çocuk Atölyelerinde, çocukların boş zamanlarını daha verimli geçirecekleri, her gün yeni bir şeyler öğrenecekleri, psikososyal gelişimlerine katkıda bulunacak, hayal güçlerini geliştirecek çalışmalar yapılıyor.

Kadın ve yaşlı atölyelerinde yapılan hobi sanat atölye çalışması katılımcıların boş vakitlerini verimli bir biçimde geçirmesine imkan sağlıyor. Atölyelerde farklı model ve günlük hayatlarında kullanabilecekleri sanat malzemelerinin aşamalı bir biçimde hazırlanması, uygulamalı bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Eğitmenler eşliğinde çeşitli sanat dallarında takı tasarım, çanta yapımı, ahşap boyama, seramik ve cam altı çalışmaları yapılıyor. Kursiyerlerin bu çalışmalarını düzenlenen sergilerde satmaları ve bunlardan bir gelir elde etmeleri de sağlanıyor. Ayrıca atölyelerde kadınların emeği ile ürettikleri ürünler MELSA’da da satışa sunuluyor.

Engelsiz sanat atölyesinde yürütülen çalışmalar ile engelli bireylerin duygularını ve düşüncelerini geliştirmek, iç dünyalarını ifade edebilmelerine imkan sağlamak ve çevrelerindeki dünyayı algılamalarına yardımcı olmak, sosyal yaşamda daha fazla yer almaları, kendilerini iyi hissedecekleri bir uğraş edinmeleri amaçlanıyor.