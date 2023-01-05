Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi personeli, hem ilçede hem de Yedisu ilçesinde haneleri ziyaret edip talepleri dinledi, çocuklara uçurtma hediye etti.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi personeli, hem ilçede hem de Yedisu ilçesinde haneleri ziyaret edip talepleri dinledi, çocuklara uçurtma hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki hanelere giden personel, Bakanlığın hizmet modellerinden bahsedip talepleri dinledi. Yine Yedisu ilçesindeki hanelere giden personel, sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelerin taleplerini dinleyerek, çocuklara uçurtma hediye etti.

Sosyal Hizmet Merkezi personeli, söz konusu çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.