Bingöl’ün Solhan ilçesinde hizmet veren Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi sürdürüyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde hizmet veren Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi sürdürüyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, bir yandan hane ziyaretleri yaparken bir yandan da başarılı öğrencileri ödüllendiriyor. Bu çerçevede merkez, ilçede ikamet eden ve derslerinde başarılı olan bir çocuğa bisiklet hediye etti.

Merkez Müdürü Seyfettin Özdemir, “Ziyaretlerimiz esnasında dezavantajlı çocuğumuza okulundan başarılı olduğunu gösterir belge getirmesi üzerine bisiklet sözümüz vardı. Takdir belgesi alan çocuğumuza bisiklet sözümüzü İl Müdürümüz Aydın Polat İle paylaşmamız üzerine bisiklet temin edilerek çocuğumuza takdim ettik. Önceliklimiz yaşlı, engelli, şehit yakınları, gazilerimize hizmet etmenin mutlu gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizi önemsiyoruz. Devletimizin her anlamda vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmenin yanı sıra, kendilerine kurum ve kuruluşlarda iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yönlendirme ve rehberlik yapıyoruz” dedi.