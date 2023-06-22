Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Kadın Atölyelerinin yıl boyunca ürettiği el işi ürünler, resim tabloları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı sergiyle Menteşe Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Sergiye 126 kadın üye yaklaşık 950 adet el işi ürün ve 20 adet resim tablosu ile katıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde açılan Sosyal Hizmet Atölyeleri ile Büyükşehir Belediyesi kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin farklı aktivitelerle yararlı zaman geçirmesini, birlikte üretmesini ve hemşehrilik duygularının artmasını sağlıyor. Resim, seramik, mozaik, geleneksel sanatlar, çini, kumaş, dikiş, takı tasarım, punch needle, ahşap boyama, İngilizce, fen bilgisi, satranç ve müzik gibi birçok alanda vatandaşlar bu atölyelerde birlikte üretiyor.

Aysel Aydın “İki yıldır iş bulamadım büyükşehir atölyesinde üretim yapıp kazanç sağlıyorum”

2023 yılında 126 kadının ürettiği yaklaşık 950 adet el işi ürün ve 20 adet resim tablosu Menteşe Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Yıl sonu sergisinde konuşan Atölye üyelerinden Aysel Aydın “ İzmir’den Muğla’ya geleli iki yıl oldu. İzmir’den geldikten sonra iş bulamadım. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın atölyelerine katıldım. Burada takı, çanta ve kolye üretimi yapıyorum. Yaptığım ürünleri hem sergiliyor hem de satışını gerçekleştiriyorum. Büyükşehir Belediyemize desteğinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Atölye üyelerinden Şule Ceylan “ İstanbul’dan 5 yıl önce Muğla’ya geldim. Muğla’yı çok sevdim. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti gerçekten çok güzel. Bizlere hem öğretiyor hem de Pazar açıyor. Ben çanta, takı ve ahşap boyama yapıyorum. Emeğimizi sergiliyoruz, ürettiklerimi satıyoruz” dedi.

Sosyal Hizmet Kadın Atölyeleri Yıl Sonu Sergisi’ne katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün el emeği, göz nuru ile birlikte üreten kadınların hem yeteneklerini keşfettiklerini hem de Muğla için ürettiklerini söyledi.