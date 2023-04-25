Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ SGK Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası’nda başladı. Danışmanlık hizmeti 25-26-27 Nisan tarihlerinde SGK Fatih Sosyal Merkezi Hizmet Binası’nda verilecek.

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik konusunda bilgilendirme amacıyla düzenlenen ‘Türkiye - Almanya Danışma Günleri’ SGK Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası’nda başladı. ‘Türkiye - Almanya Danışma Günleri’ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları işbirliğinde düzenleniyor. 25-26-27 Nisan tarihlerinde danışmanlık hizmeti verilecek programdan İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.

Danışma hizmetinin verileceği programda Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü; yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türk ve Alman uzmanlar tarafından cevaplandırılacak.

Danışma hizmetinin ilk gününde açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma, "Türkiye Almanya Danışma Günleri‘nin bu yıl 62’incisi düzenliyor. Alman Emeklilik Sigortası Kurumları ile ortak bir program düzenliyoruz. Programdan; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Alman sigortalılarımız yararlanabilecek. Bu etkinlik kapsamında vatandaşlarımız Türk ve Alman uzmanlar ile birebir görüşmeler yapabilecek. Vatandaşlarımıza sosyal güvenlik konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğiz. Danışma gününde hizmet almak isteyen vatandaşlarımız web sayfamızdan randevu oluşturdu, bu randevu sistemiyle etkinliğimizi sürdüreceğiz. Emeklilik, yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması, malullük gibi konularda danışmanlık hizmeti vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

Alman Emeklilik Sigortası Kurumları Daire Başkanı Monica Brich ise "Hem Türk hem Alman vatandaşlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türkiye ve Almanya’da çalışmış ya da Türkiye ile sosyal güvenlik alanında bağlantısı olan sigortalılarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türkiye’deki hizmetlerinin Almanya’da ne şekilde fayda sağlayabileceği, emekli maaşları, dul maaşları ile ilgili konularda yoğun olarak sorular geliyor. Danışma günlerinde Perşembe günü akşamına kadar bu soruları cevaplıyor olacağız" diye konuştu.