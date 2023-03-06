Yoğun kuyruğun oluştuğu SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nün önü bugün ise boş kaldı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Milyonların merakla beklediği düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanırken, heyecanla emekli olmayı bekleyen vatandaşlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturmuştu.

Başkan Öztürk: “Berat gecesi, af ve mağfiret gecesidir”

Başkan Öztürk: “Berat gecesi, af ve mağfiret gecesidir”

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